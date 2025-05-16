Наряды псковских дизайнеров смогут примерить и купить гости фестиваля «Моя еда»

09:33, 16 мая 2025, ПАИ

Наряды псковских дизайнеров смогут примерить и купить гости фестиваля «Моя еда» 25 мая в парке Строителей, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, на показе «Этномода» модельеры Псковской области покажут публике свои коллекции. Часть представленных костюмов можно будет рассмотреть поближе в специальном шоуруме на территории фестиваля. Здесь же будут представлены аксессуары.

Проект «Этномода» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центра «Мой бизнес».

Добавим, что фестиваль «Моя еда» в парке Строителей начнётся в 12:00 25 мая. В этом году основная тема праздника – блюда из яиц. Музыкальный хедлайнер фестиваля – певица Йоко.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило шесть тысяч человек.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.