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Общество

Военные учения проходят на полигоне «Завеличье»

Военные учения проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове, сообщили ПАИ в региональной антитеррористической комиссии.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Во время учений используется ручной противотанковый гранатомёт.

Жителей города просят сохранять спокойствие.

Напомним, что учения будут идти до 31 мая 2025 года.

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