Военные учения проходят на полигоне «Завеличье»

16:43, 16 мая 2025, ПАИ

Военные учения проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове, сообщили ПАИ в региональной антитеррористической комиссии.

Во время учений используется ручной противотанковый гранатомёт.

Жителей города просят сохранять спокойствие.

Напомним, что учения будут идти до 31 мая 2025 года.