Военные учения проходят на полигоне «Завеличье»
Военные учения проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове, сообщили ПАИ в региональной антитеррористической комиссии.
Во время учений используется ручной противотанковый гранатомёт.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
Напомним, что учения будут идти до 31 мая 2025 года.
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