Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита

17:38, 16 мая 2025, ПАИ

Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего консультационную помощь получили 414 жителей региона.

Основными темами обращений (по 15 % от общего количества) стали алгоритм действий при присасывании клеща, лабораторная диагностика энцефалита, получение медицинской помощи, график работы и адреса лабораторий по исследованию клещей.

При этом вакцинация против клещевого энцефалита волновала 9 % псковичей.

Также в числе популярных были темы индивидуальной неспецифической профилактики клещевого энцефалита, применяемых репеллентов, акарицидных средств.

Ещё 2 % звонивших интересовала эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту в России и мире.

Ранее сообщалось, что укусы клещей стали реже фиксировать в Псковской области.