Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита

Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Всего консультационную помощь получили 414 жителей региона.

Основными темами обращений (по 15 % от общего количества) стали алгоритм действий при присасывании клеща, лабораторная диагностика энцефалита, получение медицинской помощи, график работы и адреса лабораторий по исследованию клещей.

При этом вакцинация против клещевого энцефалита волновала 9 % псковичей.

Также в числе популярных были темы индивидуальной неспецифической профилактики клещевого энцефалита, применяемых репеллентов, акарицидных средств.

Ещё 2 % звонивших интересовала эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту в России и мире.

Ранее сообщалось, что укусы клещей стали реже фиксировать в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Фестиваль детских музейных программ прошёл в Пскове
16 мая 2025

Какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные, рассказали синоптики
16 мая 2025

Четырёхлетие Президентского фонда культурных инициатив отметил проектный офис в Пскове
16 мая 2025

Швейцария запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове
16 мая 2025

Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных ВЦИОМ россиян
16 мая 2025

Правила безопасного отдыха на воде напомнили псковичам
16 мая 2025

Делегация Псковской области приняла участие в расширенной коллегии Минздрава в Москве
16 мая 2025

Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...