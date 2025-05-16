Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита
Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего консультационную помощь получили 414 жителей региона.
Основными темами обращений (по 15 % от общего количества) стали алгоритм действий при присасывании клеща, лабораторная диагностика энцефалита, получение медицинской помощи, график работы и адреса лабораторий по исследованию клещей.
При этом вакцинация против клещевого энцефалита волновала 9 % псковичей.
Также в числе популярных были темы индивидуальной неспецифической профилактики клещевого энцефалита, применяемых репеллентов, акарицидных средств.
Ещё 2 % звонивших интересовала эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту в России и мире.
Ранее сообщалось, что укусы клещей стали реже фиксировать в Псковской области.