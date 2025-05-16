Делегация Псковской области приняла участие в расширенной коллегии Минздрава в Москве

17:52, 16 мая 2025, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения России, посвящённом итогам работы Минздрава за 2024 год и задачам на 2025 год. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сегодня, 16 мая, в Москве на этом заседании присутствуют первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, заместитель председателя Игорь Ларкин и руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на заседании коллегии Минздрава России, что старт нового этапа 2025–2030 годов представляет собой не просто продолжение работы, а мощный рывок в будущее здравоохранения.

Он также сообщил, что национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» станут основой для кардинальных изменений. Михаил Мурашко подчеркнул, что они строят не просто новые больницы и обновляют перинатальные центры, а создают среду, в которой технологии, телемедицина и передовое оснащение работают на благо каждого пациента. Министр также отметил, что более одного трлн рублей дополнительного финансирования – это не просто цифры, а реальные возможности для спасения жизней, снижения смертности и повышения качества медицинской помощи.

Он отметил, что новая инфраструктура, доступность записи, время ожидания у кабинета и логистика так же важны, как и качество медицинской помощи для создания положительного образа и общего результата. Поэтому стоит задача приблизиться к уровню удовлетворенности не менее 55%, уточнил он.

На расширенном заседании заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о путях достижения целей, установленных в новых национальных проектах.

Она отметила, что с 1 января этого года стартовали три национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» в части мероприятий по охране материнства и детства, а также новый проект технологического лидерства – «Новые технологии сбережения здоровья». Татьяна Голикова подчеркнула, что важнейшим элементом в системе здравоохранения является эффективное использование выделенных ресурсов и их тщательное распределение, так как именно от этого зависит качество работы.

Только на 2025 год финансирование программы обязательных государственных гарантий оказания медпомощи выделено 4,7 трлн рублей, а рост ее финансирования год к году составил 13,7%.