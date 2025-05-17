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Патриарх Кирилл на открытии конгресса в Печорах: Последние годы отмечены ростом интереса современников к паломничеству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к организаторам, участникам и гостям международного конгресса «Единение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Отрадно, что последние годы отмечены ростом интереса современников к паломничеству. Для многих людей поездки по святым местам – это замечательная возможность приобщиться к богатому историческому и духовно-культурному наследию нашего народа, больше узнать о православии, о жизни и миссии церкви», – сказал он.

По словам патриарха, сегодня монастыри и приходы Московского патриархата принимают активное участие в развитии паломничества и разрабатывают новые маршруты, а экскурсоводы и руководители паломнических служб регулярно повышают квалификацию.

Он также выразил надежду, что работа конгресса внесёт свой вклад в укрепление взаимодействия церкви с государственными властями и образовательными организациями в упомянутых направлениях, а также поможет содействовать развитию паломничества в России и Беларуси.

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