Какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации, объяснил псковский губернатор

12:40, 17 мая 2025, ПАИ

Какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона уже утвердил несколько изменений в части оптимизации новой структуры исполнительных органов региона. Указ вступит в силу с 1 июля.

В результате реорганизации региональный комитет по ветеринарии станет частью министерства по контролю и надзору области. Кроме того, проектное управление правительства и комитет по закупкам войдут в состав министерства конкурентной политики.

Ранее сообщалось, что комитеты Псковской области преобразуют в министерства.