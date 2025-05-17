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Общество

Какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации, объяснил псковский губернатор

Какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Глава региона уже утвердил несколько изменений в части оптимизации новой структуры исполнительных органов региона. Указ вступит в силу с 1 июля.

В результате реорганизации региональный комитет по ветеринарии станет частью министерства по контролю и надзору области. Кроме того, проектное управление правительства и комитет по закупкам войдут в состав министерства конкурентной политики.

Ранее сообщалось, что комитеты Псковской области преобразуют в министерства.

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