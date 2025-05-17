Паломнический маршрут для молодежи разрабатывали на конгрессе в Псковской области
Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в рамках международного конгресса «Единение» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
В паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла практическая сессия «Разработка паломнического маршрута для молодежи «ТопМаршрут».
Модератором секции выступила монахиня Гавриила (Скурихина), благочинная Покровского Александро-Чагринского женского монастыря.
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