Паломнический маршрут для молодежи разрабатывали на конгрессе в Псковской области

13:03, 17 мая 2025, ПАИ

Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в рамках международного конгресса «Единение» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин





В паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла практическая сессия «Разработка паломнического маршрута для молодежи «ТопМаршрут».

Модератором секции выступила монахиня Гавриила (Скурихина), благочинная Покровского Александро-Чагринского женского монастыря.