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Общество

Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе

Лесные обитатели попали в фотоловушку в Печорском районе. Кадры опубликованы в группе «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте».

  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
  • Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
    Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»

«Заповедный мир совсем рядом с хутором. Фотоловушка каждый день дарит нам возможность наблюдать его. Но сегодня все были очень удивлены», - говорится в публикации.

В фотоловушку попались серые журавли, занесённые в международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации, а также косуля, медведь, лиса и лось.

Ранее открытое противостояние с бобрами произошло у фотоохотника, блогера и путешественника Гарри Невельского.

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