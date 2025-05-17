Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе

13:23, 17 мая 2025, ПАИ

Лесные обитатели попали в фотоловушку в Печорском районе. Кадры опубликованы в группе «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»











«Заповедный мир совсем рядом с хутором. Фотоловушка каждый день дарит нам возможность наблюдать его. Но сегодня все были очень удивлены», - говорится в публикации.

В фотоловушку попались серые журавли, занесённые в международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации, а также косуля, медведь, лиса и лось.

Ранее открытое противостояние с бобрами произошло у фотоохотника, блогера и путешественника Гарри Невельского.