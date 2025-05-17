Краснокнижные журавли и лиса попали в фотоловушку в Печорском районе
Лесные обитатели попали в фотоловушку в Печорском районе. Кадры опубликованы в группе «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»
«Заповедный мир совсем рядом с хутором. Фотоловушка каждый день дарит нам возможность наблюдать его. Но сегодня все были очень удивлены», - говорится в публикации.
В фотоловушку попались серые журавли, занесённые в международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации, а также косуля, медведь, лиса и лось.
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