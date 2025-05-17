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Конгресс «Единение» продолжает работу в Псковской области

Международный конгресс «Единение», посвящённый развитию паломничества, туризма и миссионерства официально открылся в Печорах, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

К участникам обратился заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Этот конгресс по праву становится важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития туристических маршрутов, укрепления культурных и духовных связей между народами нашей страны. Особое значение имеет совместная работа по охранению и приумножению богатейшего исторического и духовного наследия, популяризации традиционных ценностей, воспитанию молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории и культуре Отечества», – подчеркнул он.

Дмитрий Вахруков также выразил уверенность, что конструктивный диалог, новые инициативные проекты, рождённые в ходе работы, будут способствовать поддержке внутреннего и международного туризма.

«Исторически город Печоры стал важным местом притяжения представителей Русской православной церкви, органов власти, отраслевого бизнес-сообщества, общественных организаций для конструктивного диалога. В современном мире особенно важно находить пути совместной деятельности, которая способствует духовному и культурному развитию молодёжи», – добавила в свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко.

Величие паломничества как значимого духовного и культурного явления является безусловным, добавила она: «Оно служит прочным мостом между прошлыми традициями и современными реальными, а его развитие может вдохновить молодёжь. Безусловно, наша страна многоконфессиональная, но исторически Россия – оплот православия. Уверена, что конгресс станет местом для диалога, обмена мнением», – сказала Инна Святенко.

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников мероприятия поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева.

«Россия – это страна с богатейшим наследием. В условиях современных вызовов важно сохранить духовную и культурную ценность, национальную идентичность. Это будет способствовать приобщению людей и особенно молодёжи к духовному облику православной церкви», – сказала она.

Кроме того, по словам заместителя губернатора, Псковская область – это один из ключевых центров духовного продвижения, современных храмов, монастырей, святынь.

Ранее к организаторам, участникам и гостям международного конгресса «Единение» обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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