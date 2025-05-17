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Спортсменки Псковской области стали призёрами в первый день «Майской регаты»

Спортсмены Псковской области завоевали бронзу в первый день всероссийских соревнований по академической гребле «Майская регата», которые проходят в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Фото: спортшкола «Ника»

Алиса Веселова и Алёна Смоленцева из Псковской области выиграли бронзу среди девушек до 19 лет в парной двойке. Опередить девушек удалось лишь экипажам из Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Напомним, что за медали соревнований борются юноши и девушки в категориях до 19, до 17 и до 15 лет из семи регионов России на дистанциях 1 000 и 2 000 метров. Псковскую область представляют около 20 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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