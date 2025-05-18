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Спортсменки Псковской области выступят на первенстве России по боксу

Спортсменки Псковской области выступят на первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет памяти Николая Павлюкова. Состязания стартовали в Краснодаре сегодня, 17 мая и продолжатся до 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковскую область на состязаниях представят спортсменки из Пскова и Великих Лук первый мастер спорта по боксу среди девушек в истории региона Лидия Шутова и Светлана Олексий.

Напомним, что 19 мая пскович Артур Кулаков стартует на «Кубке Победы» в Москве в составе команды «Ленинград».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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