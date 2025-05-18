Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно предоставлять налоговый вычет за прохождение диспансеризации и сдачу норм ГТО, сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, налогоплательщики, регулярно проходящие диспансеризацию и успешно выполняющие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», должны получать право на ежегодный стандартный налоговый вычет по НДФЛ с учётом возрастной периодичности диспансеризации.

Также президент поручил разработать предложения о введении социального налогового вычета по НДФЛ для оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных супругу или супруге, а также родителям.

Кроме того, Путин поручил усилить информирование граждан о налоговых вычетах за выполнение норм ГТО и оплату спортивных занятий.

Эти задачи возложены на правительство и Народный фронт. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и главы регионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2025

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
17 мая 2025

Электроэнергию планируют точечно отключать в Печорском округе на следующей неделе
17 мая 2025

Что делать при укусе клеща, напомнили жителям Псковской области
17 мая 2025

О влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов рассказал врач
17 мая 2025

В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
17 мая 2025

В Пскове подвели итоги конкурса о подвигах советских лётчиков
17 мая 2025

Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой открыли в Усвятах
17 мая 2025

Вторую школу креативных индустрий откроют в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...