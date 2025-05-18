Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Президент России Владимир Путин поручил ежегодно предоставлять налоговый вычет за прохождение диспансеризации и сдачу норм ГТО, сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, налогоплательщики, регулярно проходящие диспансеризацию и успешно выполняющие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», должны получать право на ежегодный стандартный налоговый вычет по НДФЛ с учётом возрастной периодичности диспансеризации.
Также президент поручил разработать предложения о введении социального налогового вычета по НДФЛ для оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных супругу или супруге, а также родителям.
Кроме того, Путин поручил усилить информирование граждан о налоговых вычетах за выполнение норм ГТО и оплату спортивных занятий.
Эти задачи возложены на правительство и Народный фронт. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и главы регионов.