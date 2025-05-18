Псков прощается с погибшим в зоне СВО отцом Антонием

09:06, 18 мая 2025, ПАИ

Псков прощается с погибшим в зоне СВО иереем Антонием Савченко. Отпевание проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе, передаёт корреспондент ПАИ.

В 08:00 началась Божественная литургия. По окончании литургии ориентировочно в 10:00 будет чин отпевания. Божественную литургию и отпевание проводит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Священника похоронят в Выбутах около Ильинского храма.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).