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Общество

Псков прощается с погибшим в зоне СВО отцом Антонием

Псков прощается с погибшим в зоне СВО иереем Антонием Савченко. Отпевание проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В 08:00 началась Божественная литургия. По окончании литургии ориентировочно в 10:00 будет чин отпевания. Божественную литургию и отпевание проводит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

  • Отпевание отца Антония
    Фото: ПАИ
  • Отпевание отца Антония
    Фото: ПАИ
  • Отпевание отца Антония
    Фото: ПАИ
  • Отпевание отца Антония
    Фото: ПАИ

Священника похоронят в Выбутах около Ильинского храма.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).

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