Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти

Псковские всадники из отделения адаптивного конного спорта СШОР «Надежда» приняли участие в XIII региональном фестивале «Завтра Лето!» в Ленинградской области и заняли призовые места, сообщила ПАИ тренер конно-спортивного клуба «Родина» Кристина Соловьёва.

Фото здесь и далее: Кристина Соловьёва

Спортсмены заняли два первых, одно второе и одно третье места.

  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва
  • Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
    Фото: Кристина Соловьёва

Кроме того, во время фестиваля псковские всадницы представили костюмированное выступление с программой «Приключения Белоснежки».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2025

Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
18 мая 2025

Звёзды российского баскетбола проводят мастер-класс в Великих Луках
18 мая 2025

В Идрице проходят соревнования по спортивному ориентированию
18 мая 2025

Гонки дронов пройдут сегодня в Пскове
18 мая 2025

Спортсменки Псковской области выступят на первенстве России по боксу
17 мая 2025

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Первого дивизиона
17 мая 2025

Великолучанка выиграла серебро на молодёжном Кубке Европы по стрельбе из лука
17 мая 2025

Взрослые танцоры вступили в борьбу за награды на всероссийских соревнованиях по брейкингу в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...