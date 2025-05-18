Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти
Псковские всадники из отделения адаптивного конного спорта СШОР «Надежда» приняли участие в XIII региональном фестивале «Завтра Лето!» в Ленинградской области и заняли призовые места, сообщила ПАИ тренер конно-спортивного клуба «Родина» Кристина Соловьёва.
Спортсмены заняли два первых, одно второе и одно третье места.
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
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Фото: Кристина Соловьёва
Кроме того, во время фестиваля псковские всадницы представили костюмированное выступление с программой «Приключения Белоснежки».
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Псковская команда адаптивного конного спорта с победами вернулась с фестиваля в Ленобласти