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ФК «Псков» стартует в Кубке Северо-Запада домашним матчем с «Тосно»

Футбольный клуб «Псков» примет участие в Кубке ОФФ «Северо-Запад». Первая игра турнира для псковского коллектива пройдёт против петербургского «Тосно» на стадионе «Машиностроитель» 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Псковичи встретятся с «Тосно» в рамках 1/4 финала кубка. Полуфиналист определится по сумме двух встреч. Ответный матч планируется провести на стадионе «Химик» в Санкт-Петербурге 19 июля.

Во втором четвертьфинале сыграют «ГУОР-Карелия» и «Химик» из Коряжмы. Победитель пары «Псков» – «Тосно» сыграет в 1/2 финала со спортшколой «Ленинградец».

Напомним, что недавно псковичи стали обладателями «Кубка регионов» Северо-Запада. В финале они обыграли спортшколу «Ленинградец» – 2:1.

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