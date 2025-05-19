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Общество

Псковская делегация примет участие в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Псковская делегация примет участие в финале всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Регион представит учащийся центра цифрового образования «IT-куб» Максим Мансуров, который вошёл в тройку рейтинга субъектов РФ в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

В состав делегации также вошли эксперт «IT-куба» и наставник участника Сергей Серов. Вместе с этим в финал отправятся руководители регионального координационного центра «Профессионалы» и эксперты «Кванториума». Финальные испытания пройдут с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде.

Напомним, что региональный этап чемпионата состоялся 3–14 марта. В нём приняло участие свыше 150 студентов и около 50 школьников, в том числе профессионалы из Витебской области. Ранее был опубликован список победителей регионального этапа.

Чемпионат реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С этого года он входит в нацпроект «Молодёжь и дети».

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