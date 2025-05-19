В Псковскую область переезжают работать профессионалы туротрасли из крупных городов

21:12, 19 мая 2025, ПАИ

В Псковскую область переезжают работать профессионалы туристической отрасли из крупных городов, рассказал исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

«Какой-то переломный момент наступил. Люди стали переезжать сюда – интересные, профессиональные, мотивированные. В Пушкинских Горах точно 20 % от штата сотрудников – люди, которые переехали в Пушкинские Горы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова», – отметил гость эфира.

Мегаполисы привлекательны для жизни и работы, но не все люди хотят или могут там жить. В связи с этим регионы становятся всё более востребованными для комфортной жизни и работы, в том числе и районы Псковской области, считает он.

«Мы привыкли, что наши муниципальные районы – это место, откуда надо бежать. Это неправда. Это прекрасное место, где можно жить и работать», – заключил Дмитрий Блицын.

Также гость эфира подчеркнул, что Псковская область развивается в туризме в очень хорошем темпе, успевая предлагать свежие впечатления и нестандартные маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным путешественникам. Подробнее об этом читайте здесь.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».