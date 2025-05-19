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Общество

Агрокласс открыли в Башовской школе в Локнянском округе

Агрокласс по направлению «животноводство и ветеринария» открыли в Башовской школе в Локнянском муниципальном округе, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

  • Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа
    Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области
  • Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа
    Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области
  • Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа
    Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области
  • Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа
    Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области

Программу разработали совместно с Великолукской государственной сельскохозяйственной академией. Руководитель агрокласса прошёл обучение в сельхозакадемии.

Преподаватели вуза ежемесячно проводят практические занятия как в школе, так и на кафедрах Великолукской ГСХА. Обучающиеся агрокласса регулярно осваивают практические навыки на ферме в деревне Насва, там они изучают деятельность предприятия и взаимодействуют с его специалистами.

«Благодаря такому комплексному подходу ученики получают не только теоретические знания, но и ценный практический опыт. Это способствует их профессиональному самоопределению и успешной подготовке к будущей карьере в агропромышленном комплексе», – отметили в региональном профильном комитете.

Ранее сообщалось, что в Псковской области активно реализуют федеральный проект «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в том числе открытие агротехнологических классов в общеобразовательных учреждениях региона. Подробнее об этом читайте здесь.

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