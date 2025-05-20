Цены на бензин выросли – Псковстат

11:31, 20 мая 2025, ПАИ

Об изменении цен на бензин в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 10,17 % и составили 70,53 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 11,3 %, а его литр стоит 59,34 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 11,55 %, и его стоимость составляет 57,03 рубля за литр, АИ-95 – на 11,96 %, до 61,15 рубля, а бензин АИ-98 и выше стоит 85,54 рубля за литр, что больше на 23,59 %, чем в аналогичном периоде 2024 года.

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