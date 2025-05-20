Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куриные яйца в Псковской области за месяц подешевели почти на 13%

Куриные яйца в Псковской области в апреле подешевели на 12,91 %. О том, какие ещё продукты подешевели и подорожали за месяц больше остальных, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Помимо куриных яиц, в список подешевевших вошли сливочное масло и сахар – товары снизились в цене на 4,87 % и на 1,99 % соответственно.

Больше всего в апреле подорожали подсолнечное масло, плодовоовощная продукция, включая картофель, макаронные изделия, а также хлеб и хлебобулочные изделия: на 5,83 %, 3,48 %, 1,4 % и 1,11 % соответственно.

Ранее сообщалось, что репчатый лук в Псковской области дорожает уже вторую неделю подряд: с 5 по 12 мая его цена выросла почти на 7 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Число выявленных фальшивок снизилось в Псковской области
20 мая 2025

О развитии ТОС поговорят на «Серебряном дожде»
20 мая 2025

Ветераны СВО посетили с экскурсией Себеж и Ореховно
20 мая 2025

Куриные яйца в Псковской области за месяц подешевели почти на 13%
20 мая 2025

Масштабные изменения грядут на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной – глава Пскова
20 мая 2025

Часть Пскова останется без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского
20 мая 2025

Благотворительные сборы на личные карты предлагается запретить
20 мая 2025

В Печорском районе прошёл первый фестиваль «Семья в деле»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...