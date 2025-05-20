Куриные яйца в Псковской области за месяц подешевели почти на 13%

10:40, 20 мая 2025, ПАИ

Куриные яйца в Псковской области в апреле подешевели на 12,91 %. О том, какие ещё продукты подешевели и подорожали за месяц больше остальных, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Помимо куриных яиц, в список подешевевших вошли сливочное масло и сахар – товары снизились в цене на 4,87 % и на 1,99 % соответственно.

Больше всего в апреле подорожали подсолнечное масло, плодовоовощная продукция, включая картофель, макаронные изделия, а также хлеб и хлебобулочные изделия: на 5,83 %, 3,48 %, 1,4 % и 1,11 % соответственно.

Ранее сообщалось, что репчатый лук в Псковской области дорожает уже вторую неделю подряд: с 5 по 12 мая его цена выросла почти на 7 %.