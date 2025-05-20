Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 15%

11:55, 20 мая 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 12 по 18 мая по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 15 % (1 945 против 2 239 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших в области за неделю составила 61,6 %. В Пскове зарегистрировали 838 случаев ОРВИ, или 37,4 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 11 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.