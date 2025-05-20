Заболеваемость гриппом выросла в Псковской области на треть

12:18, 20 мая 2025, ПАИ

Заболеваемость гриппом выросла в Псковской области более чем на 37,5 %: с 12 по 18 мая зарегистрировали 11 случаев, тогда как неделей ранее – восемь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что с 12 по 18 мая в Псковской области зафиксировали 2 239 случаев заболевания ОРВИ.