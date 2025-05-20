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Общество

Валентина Понизовская назвала реальную возможность сделать жизнь комфортнее

Программа «Формирование комфортной городской среды» даёт реальную возможность сделать жизнь лучше, заявила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Валентина Понизовская. Фото: ПАИ

«Этот национальный проект – реальная возможность сделать жизнь наших граждан уютнее и комфортнее. За несколько лет благодаря ему в Красногородске было благоустроено уже несколько объектов: проведен ремонт памятника Ани Никандровой и благоустройство одноимённой площади, благоустроен Городской вал, проведено два этапа благоустройства сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать», на берегу реки Синей. Всё это стало возможным благодаря выделенным по проекту средствам и активности жителей округа», – рассказала она.

В 2025 году для голосования жителями Красногородска отобраны две общественные территории: центральная площадь на улице Советской и дорожки к фонтану в сквере с памятником «Скорбящая мать».

«Ваш голос важен, ваше мнение является ключевым при выборе объектов для благоустройства. Сделаем вместе наш посёлок ещё комфортнее и уютнее!» – призвала Валентина Понизовская.

Сейчас в голосовании за благоустройство территорий приняли участие уже более тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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