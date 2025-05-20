В Псковской области закрыли на карантин школьный класс

13:25, 20 мая 2025, ПАИ

В Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ закрыли на карантин один класс в одной школе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Псковской области с 12 по 18 мая зафиксировали 2 239 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,6 %. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировали 27 человек – на четыре меньше, чем на предыдущей неделе.