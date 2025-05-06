Семейные реликвии из семьи Вревских передали в «Михайловское»

16:53, 06 мая 2025, ПАИ

Несколько семейных реликвий подарили Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» потомки дворянского рода Вульфов и Вревских, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Как рассказали нашему изданию в заповеднике, Александр и Наталья Вревские передали директору Пушкинского заповедника для музейного фонда карандашный портрет М. С. Вревского, внука Бориса и Евпраксии Вревских.

«Всем, кто читал Пушкина, Евпраксия Николаевна Вревская, в девичестве Вульф, известна по многим и многим его стихам и по роману «Евгений Онегин», где поэт называет её ни больше ни меньше - «Кристалл души моей», - напомнили в музее. - Её внук, Михаил Вревский - видный русский и советский физикохимик, профессор, член-корреспондент АН СССР, чьи открытия стали существенным вкладом в развитие химической термодинамики и теории растворов».

Кроме того, музей получил в дар три учебника по химии, по которым Михаил Вревский занимался, будучи студентом Императорского Санкт-Петербургского университета, причём на двух из них есть подписи.

Напомним, что только в нынешнем году в фонды «Михайловского» поступило несколько весьма и весьма ценных мемориальных вещей от семьи Александра Вревского. Это часы приятеля Пушкина Алексея Вульфа, бюро пушкинского времени и рояль, принадлежавший Евпраксии и Борису Вревским. В Пушкинском заповеднике добавили, что предметы от потомков этого дворянского рода - к примеру, наградной елизаветинский кубок первого владельца Тригорского Максима Вындомского, каминные часы из Тригорского, три подсвечника и так далее - поступали в фонды музея и раньше. Многие из них вошли в постоянные экспозиции мемориальных усадеб «Михайловское» и «Тригорское».