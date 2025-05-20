Камера наблюдения запечатлела несчастный случай с рабочим в Хотицах
Камера наблюдения запечатлела несчастный случай с рабочим на территории одного из ЖК в деревне Хотицы Псковского района.
Ранее сообщалось, что женщина за рулем автомобиля Ford сбила рабочего, который стоял у смотрового колодца. Пострадавшего несколько метров протащило под машиной. Мужчина госпитализирован с травмами.
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