Хороший приём: какие изменения ждут Дедовичскую больницу

16:50, 20 мая 2025, ПАИ

Перемены настораживают. Вдвойне – перемены, которые касаются лично тебя. Но как только становятся понятными вызвавшие их причины, как только находишь несколько минут разложить за и против, как только, оборачиваясь на условного соседа, видишь, что он-то уже преодолел трудности и они оказались мнимыми, – тут и становится очевидной ранее не видимая польза происходящих изменений.

Перемены, которые происходят с Дедовичской больницей, также настораживают, но только на первый взгляд, накопленный опыт позволяет говорить об излишних опасениях на этот счет.

Дедовичская районная больница в ряде объединений медучреждений в более крупные больницы уже не первая. С прошлого года в Псковской области идет формирование четырёх объединённых крупных больниц, концентрируются их силы и средства. Объединение трёх таких лечебных учреждений уже произошло. Сейчас происходит это и с Дедовичской больницей: она станет важной, неотъемлемой частью крупной межрайонной больницы, в которую, напомним, войдут также Порхов, Дно, Локня и Бежаницы. Что это дает больнице и жителям Дедовичей? Разбираемся.

Накопление возможностей

«Реорганизация системы здравоохранения происходит с единственной целью: улучшить для жителей области, округов, деревень, малых посёлков качество, доступность и безопасность медицинской помощи», – говорит эксперт, известный врач-хирург, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Самое, пожалуй, главное: больницы не закрываются! И закрываться в будущем не будут!

Да и само создание межрайонной больницы в Порхове означает только одно: здесь будет сосредоточен управленческий персонал (главврач, бухгалтерия). То есть по большому счету перемены, которые так настораживают дедовичан, касаются только системы управления больницами. А больница в Дедовичах как лечебное учреждение никуда не исчезает.

Более того, больница получает больше возможностей для развития. Опыт создания сети межрайонных больниц с филиалами в округах, как в Псковской области, так, например, и у соседей в Ленинградской, подтверждает одно неоспоримое преимущество: медучреждения с единым центром управления смогут позволить себе больше.

О чем идет речь. Все это знают, оптом дешевле. Это правило относится в том числе к покупке медикаментов, расходных медицинских материалов. Когда каждая больница покупала лекарства, она покупала их только исходя из своих нужд, небольшими партиями: объективно поставщики за небольшую партию просили больше денег. Объединившись и собрав необходимые заказы со всех больниц, Порховская больница на всех покупает бОльшую партию, но уже за меньшие деньги – действует правило оптовой закупки. А то, что лекарства дорожают и каждый рубль на счету, – известно каждому из нас – а уж медикам тем более.

В итоге, сэкономив деньги, больницы могут позволить себе больше: направлять средства на ремонты, на привлечение кадров и так далее.

А когда это касается всей области, когда так эффективно распоряжаться получается средствами не в масштабах пары округов, а всего региона, то тут возможности областного бюджета по развитию здравоохранения возрастают кратно. Можно позволить ремонтировать, модернизировать больше больниц, привлекать на более выгодных условиях на работу медиков. А это дает возможность говорить о перспективах развития.

Узкие места и узкие специалисты

Что еще позволит сделать создание сети больниц? Например, привлекать узких специалистов по необходимости в каждую из больниц. Пока больницы – разные юридические лица, узкий специалист из Порхова не мог себе позволить по определенному графику ехать и организовывать прием в Дедовичах, и наоборот.

«Люди высказывают обоснованные претензии по поводу того, что сложно получить направление к узкому специалисту и на консультацию в областную больницу. Не буду обещать, что все озвученные проблемы можно решить сразу, но могу гарантировать, что без внимания они не останутся и будут найдены варианты улучшения ситуации», – отметил в разговоре с нами эксперт.

Каковы механизмы решения этой проблемы?

Один из них: когда врачи в объединенных больницах работают в рамках одного юрлица, одной структуры, и эта объединенная структура может позволить себе направлять узких специалистов в филиалы. Плюс уже имеющийся опыт привлечения выездных бригад из областных медучреждений.

Сейчас же в Дедовичах не хватает врача-невролога, эндокринолога, психиатра-нарколога, врача-терапевта участкового, дерматовенеролога, рентгенолога. Не хватает также фельдшеров, медицинских сестер.

Опыт Островской больницы показал, что объединение больниц в одну структуру увеличивает штат врачей на 40 % при сокращении административного персонала на 15 %. Тут тоже простая математика. Считаем вместе. Имеется несколько главврачей, несколько главных бухгалтеров, несколько юристов, несколько специалистов по госзакупкам – то есть они есть в каждой больнице. Но ведь важнее привлекать новых врачей на незанятые вакансии в той же Дедовичской больнице. Как это сделать? Так, как это, повторим, сделали уже во многих округах области, включая Остров. В межрайонной больнице создается единый центр управления: один главврач, один главбух, юрист. А высвободившиеся ресурсы направляются на то, чтобы найти и нанять на работу не кабинетных управленцев, а действующих, лечащих врачей, фельдшеров, медсестер. Если еще проще, то для пациента в Дедовичах врач важнее.

Вбросы и слухи

Но, вопреки здравому смыслу и уже неоднократным опровержениям, возможно, исходя из какой-то политической конъюнктуры, в Дедовичах и окрестностях продолжают распускаться слухи, один страшнее другого: уволят всех, платить зарплату не будут, выплату срежут, больницу закроют.

С одной стороны, такие слухи – неотъемлемая часть любых перемен. Каких только домыслов все мы в разные времена ни слышали, известная цитата об этом героини булгаковского «Собачьего сердца» с нами навсегда: «Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!». Осталось только дату поменять.

Слышали ли о таких слухах в экспертном сообществе? Слышали, обратили внимание – и развеяли. «В последнее время был ряд информационных вбросов в СМИ, в соцсети. Сразу хочу сказать, что это неправда. Закрывать Дедовичскую больницу не будут. Увольнения медицинского персонала не произойдёт. Все социальные выплаты, предусмотренные российским законодательством, медики будут получать в полном объёме», – заявил Игорь Дитрих, который максимально погрузился в ситуацию. «Я вместе с представителями комитета по здравоохранению и областного правительства часто встречаюсь с жителями Дедовичского района. Цель – донести до людей реальную ситуацию и достоверную информацию и получить обратную связь. Повторюсь, о закрытии больницы речи не идёт, намеренно вбрасываемая информация об этом абсолютно не соответствует действительности», – сказал он.

Информацию о том, что «все работают и все выплаты остались», подтверждают и сами медики Дедовичской больницы. «У меня сохраняются все социальные выплаты. Так, ежемесячно я получаю специальную социальную выплату для медицинских работников (врачей) малых населенных пунктов до 50 тысяч человек в размере 50 тысяч рублей. Ещё одна выплата – ежеквартальная в размере 60 тысяч рублей. Она назначена для молодых специалистов, её я буду получать первые три года после трудоустройства», – рассказал врач-терапевт Павел Лукин.

Подчёркнуто красным фломастером

Еще на один вопрос, который беспокоит жителей Дедовичского и Порховского округов, Игорь Дитрих отвечает, что скорая медицинская помощь по-прежнему остается, при этом в Дедовичской больнице дополнительно уже организован и работает кабинет неотложной помощи и с машиной, и с доктором. «Сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь. Чтобы скорая оказывала именно экстренную помощь – инфаркты, инсульты, ДТП, падения с высоты и т. д. А неотложную помощь, когда нет угрозы жизни, например, в случае повышения температуры или давления, оказывали на месте (обращаться можно по телефону регистратуры: 91-813). Но мы видим, что проблемы всё равно есть – и с временем доезда, и с маршрутизацией, есть «провал» в информировании населения.

Все эти вопросы записаны, подчёркнуты «красным фломастером» комитетом здравоохранения. Эти недочёты будут проработаны, будут найдены решения, как эту ситуацию в корне изменить», – обратил внимание Игорь Дитрих.

Лучшие хирурги – в Дедовичах

Более того, в Дедовичской больнице планируется развитие двух важных направлений. Одно связано с созданием женской консультации. «По поручению президента Владимира Путина, по решению регионального комитета по здравоохранению в ближайшее время в Псковской области будет создано пять новых современных женских консультаций. Для их функционирования направляются капиталовложения, оборудование. Одна из таких женских консультаций будет находиться в Дедовичах», – напомнил Игорь Дитрих.

Кстати, в этом году в Дедовичской больнице появится свой маммограф. Раньше для прохождения маммографии жители района вынуждены были ездить в Порхов.

Еще одно планируемое направление для роста в Дедовичской больнице – хирургия. «Хирургическая служба здесь – самая сильная из всех создаваемых филиалов. Поэтому мы будем оказывать всяческое содействие, а высококвалифицированные и уважаемые врачи Дедовичской районной больницы смогут взять на себя часть неотложной хирургической помощи и выполнять операции второй категории сложности для населения всех пяти округов», – рассказал эксперт.

Для этого есть подготовленные кадры, есть анестезиолог, недавно приобретена лапароскопическая стойка, на которой выполняются операции, как говорят в народе, через проколы. Доктора учились на базе областной больницы, а врачи областной больницы уже выезжали в Дедовичи, с их участием и под контролем выполнены две такие операции. Есть договорённости о дальнейшем обучении и содействии, чтобы все пациенты из пяти округов, кому показаны такие операции, получали медпомощь на современном уровне в Дедовичах.

«Обе планируемые точки роста – это, соответственно, развитие больницы, дополнительные средства, поток пациентов, повышение квалификации врачей и так далее», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Кстати

В этом году в Дедовичской больнице появится еще 60 единиц медоборудования.

В этом году после целевого обучения на работу в Дедовичскую больницу должен выйти врач-эндокринолог. Кроме того, целевое обучение продолжают два человека по программам специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия» и один студент колледжа.

Важно

Количество коек в Дедовичской больнице сохраняется.