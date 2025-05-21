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Общество

Более 40 котов изъяли из «нехорошей квартиры» в Пскове

44 кота изъяты из квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, где они находились в ужасных условиях. Об этом сообщила доброволец Василиса Иванова в группе, организованной для спасения котов, в социальной сети «ВКонтакте».

Условия в квартире. Фото здесь и далее: группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 20 мая всех неравнодушных граждан Пскова просили доставить переноски к «нехорошей квартире», чтобы спасти животных. Руководитель псковского приюта «Лесопилка» Вера Короткова рассказала, что несколько котов доведены до полного истощения и весят не более 500 грамм.

«Возможно, кто-то ещё остался. Хотя просмотрен каждый сантиметр этой помойки. Но коты способны хорошо маскироваться. В некоторых помещениях не было света. Надо прислушиваться к звукам за дверью и смотреть на окна. Жалею, что в суете не оставили воды, вдруг кто-то ещё остался. Сейчас надежда на соседей – пожалуйста, слушайте, что происходит за дверями», – обратилась она к жителям дома.

Ранее сообщалось, что более 50 кошек держат взаперти в грязной квартире в Пскове. По данному делу были поданы обращения в полицию и прокуратуру.

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