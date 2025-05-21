Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Программу «Наш Пушкин» представит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области театр «Модерн»

Актрисы Московского драматического театра «Модерн» представят на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области поэтическую программу «Наш Пушкин». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В основе спектакля – произведение Марины Цветаевой «Мой Пушкин».

Фото предоставлено ТКД

Программа «Наш Пушкин» была создана специально к 225-летию поэта, которое отмечалось в прошлом году.

7 июня «Наш Пушкин» прозвучит в Пушкинских Горах, где поэт создал около сотни произведений, ставших незыблемой классикой русской литературы и получивших мировое признание.

Зрители услышат прозу Марины Цветаевой, стихи и песни Булата Окуджавы под живой аккомпанемент и в живом исполнении актрис театра «Модерн», а также произведения Александра Пушкина.

Ранее о сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2025

Бал Победы в Пскове: как это было
20 мая 2025

17 мастеров из Псковской области представят свои коллекции на модном показе «Этномода»
20 мая 2025

Книгу о Валентине Курбатове презентует издатель Сергей Биговчий в Пскове
20 мая 2025

Бал Победы прошёл в Пскове
20 мая 2025

Новую фотовыставку открыли в музейном комплексе в деревне Бугрово
20 мая 2025

Бал Победы проходит в Пскове
20 мая 2025

Изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина передали в «Михайловское»
20 мая 2025

Министерство Картонии откроют в рамках Дней пушкинской поэзии в Михайловском

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...