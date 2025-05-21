Программу «Наш Пушкин» представит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области театр «Модерн»

09:34, 21 мая 2025, ПАИ

Актрисы Московского драматического театра «Модерн» представят на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области поэтическую программу «Наш Пушкин». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В основе спектакля – произведение Марины Цветаевой «Мой Пушкин».

Программа «Наш Пушкин» была создана специально к 225-летию поэта, которое отмечалось в прошлом году.

7 июня «Наш Пушкин» прозвучит в Пушкинских Горах, где поэт создал около сотни произведений, ставших незыблемой классикой русской литературы и получивших мировое признание.

Зрители услышат прозу Марины Цветаевой, стихи и песни Булата Окуджавы под живой аккомпанемент и в живом исполнении актрис театра «Модерн», а также произведения Александра Пушкина.

Ранее о сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.