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Общество

Группа Pakava La Familia выступит на Пушкинском празднике в Михайловском

Группа Pakava La Familia выступит с программой «Маскарад имени Пушкина» на поляне в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение предоставили в пресс-службе ТКД Псковской области

«Pakava La Familia – это московское содружество музыкантов, сочетающее самые несовместимые ингредиенты в особом музыкальном коктейле, который они сами называют «Московская эклектика». Их жанр – смешать и взболтать, а экстравагантный состав и сценический облик в сочетании с утонченной режиссурой превращает каждое выступление в искусный музыкальный перформанс с элементами пластического театра и хореографии, в драматичный рейв или весёлый карнавал», – отметили в пресс-службе.

Ранее о сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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