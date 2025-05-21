Начались съёмки третьего сезона «Вампиры средней полосы»

16:00, 21 мая 2025, ПАИ

Съёмки третьего сезона популярного сериала «Вампира средней полосы» стартовали в Москве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Проект развивается под руководством нового режиссёра Алексея Акимова, который также является автором идеи шоу. Юрий Стоянов, Егор Дружинин, Артём Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарев вновь присоединились к съёмкам.

Сюжет обещает быть особенно напряжённым. Создатели намекают на масштабную битву, которой ещё не было в истории сериала. В центре конфликта окажутся смоленские и уральские вампиры, чьи ценности и образ жизни кардинально различаются.

По словам режиссёра Алексея Акимова, третий сезон сохранит многожанровый формат предыдущих частей.

Первый сезон сериала вышел в марте 2021 года под руководством Антона Маслова, а второй сезон, снятый Дмитрием Грибановым, стартовал 13 декабря 2022 года. Стриминг Start называет третий сезон одним из самых ожидаемых проектов года.

Ранее сообщалось, что стартовали съёмки фильма «Шурале» с Максимом Матвеевым и рэпером Хаски.