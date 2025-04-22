Стартовали съёмки фильма «Шурале» с Максимом Матвеевым и рэпером Хаски

16:23, 22 апреля 2025, ПАИ

Съёмки полнометражного дебютного фильма Алины Насибуллиной под названием «Шурале» начались в Москве и Татарстане, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании «Вольга».

По сюжету главная героиня Айша, готовясь к свадьбе, узнает о пропаже брата Тимура. В поисках она возвращается в родную деревню, где сталкивается с тайнами прошлого и загадочным лесным духом – Шурале, персонажем татарской мифологии. История частично основана на легенде об этом существе и наполнена мистикой и семейными драмами.

Главную роль исполняет сама Алина Насибуллина, известная по фильмам «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Год рождения». В одной из второстепенных ролей снимается её муж – рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов).

В фильме задействованы актёры Максим Матвеев («Триггер»), Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»), Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елена Руфанова («Тайга»), Евгений Сангаджиев («Между нами химия»), Роман Михайлов («Сказка для старых») и другие.

Алина Насибуллина призналась, что над сценарием работала пять лет и этот фильм для неё – очень личная и сложная история. Она изначально писала сценарий под себя, хотя сомневалась в своих силах, но поддержка продюсеров помогла довести проект до съёмок.

Точная дата выхода фильма в прокат пока не объявлена.

Помимо «Шурале», сейчас идут съёмки криминального триллера «Тоннель» для Kion и НТВ с участием Сергея Гилёва и Елизаветы Боярской.

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