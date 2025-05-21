Открытая кухня будет работать на фестивале «Моя еда» в Пскове

11:50, 21 мая 2025, ПАИ

Площадка «Открытая кухня» будет работать на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Профессиональные повара проведут демонстрационный мастер-класс для гостей фестиваля. «Шеф-повара раскроют секреты идеального приготовления изысканных блюд из обыкновенных яиц, вдохновив новыми вкусовыми открытиями. Для гостей фестиваля известные шефы приготовят судак под соусом голландез с яйцом орсини, маринованные яйца, салат с жареным желтком, омлет пуляр», – рассказали в пресс-службе ТКД.

Добавим, что фестиваль «Моя еда» в парке Строителей начнётся в 12:00 25 мая. В этом году основная тема праздника – блюда из яиц. Музыкальный хедлайнер фестиваля – певица Йоко.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило шесть тысяч человек.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.