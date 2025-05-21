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Индо-пакистанский конфликт помешал псковскому врачу совершить кругосветное путешествие

Индо-пакистанский военный конфликт помешал псковскому врачу Евгению Васильеву совершить кругосветное путешествие в нынешнем году. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Евгений Васильев. Фото: ПАИ

Прежде чем отправиться в кругосветное путешествие, Евгений Васильев хочет добраться из Пскова до всех океанов на мотоцикле. «Планируется четвёртый океан – Индийский, после которого кругосветка. Но ввиду военного индо-пакистанского конфликта это невозможно. Пока там не уладится конфликт, ехать нельзя. Планы из-за этого откладываются. Подождём до следующего года и, если всё будет в порядке, в следующем году сделаем», – отметил он.

О том, как расти в профессии врача и оптимизировать время для новых задач, отыскать ключ к сердцу ребёнка и дистанционно ассистировать во время операции в условиях боя, а главное, как не свернуть с пути истинного, Евгений Васильев ранее рассказал ПАИ в рамках проекта «Герои современной России».

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