Киноновинки: что смотреть с 26 мая по 1 июня

19:38, 24 мая 2025, ПАИ

По всей стране звучат последние звонки. Псковское агентство информации присоединяется к поздравлениям и подготовило подборку свежих фильмов и сериалов, чтобы в перерывах между сложными задачами можно было немного отдохнуть.

В центре сюжета фильма «Последнее завтра» всемирно известный музыкант The Weeknd, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с загадочной незнакомкой. Картина собрала звёздный актёрский состав, который включает The Weeknd в роли самого себя, а также Дженну Ортегу («Уэнсдей») и Барри Кеогана («Чернобыль»). В кино с 29 мая.

Макс обладала большим потенциалом в автогонках, однако приняла решение завершить спортивную карьеру и выбрала более спокойную профессию. Встреча с бывшим гонщиком помогает получить место в престижной академии, где обучаются будущие чемпионы мирового уровня. От победы в «Формуле-1» её отделяет Уилл – парень, который ей очень нравится. Фильм «Быстрее ветра» в кино с 29 мая.

Романтичную Агату приглашают посетить писательскую резиденцию в Англии. Но вместо размеренной и спокойной жизни она попадает в водоворот событий, достойных романа самой Джейн Остин. Фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь» в кино с 29 мая.

У сестёр Хлои и Ники разные жизни. Одна успешна, замужем и воспитывает сына, другая борется с зависимостью. Когда мужа Хлои убивают, их дороги снова сходятся, чтобы распутать загадочное преступление. Сериал «Лучшая сестра» на платформе Prime Video с 29 мая.

В жизни детектива Карла Мерка чёрная полоса: задание провалено, один его напарник убит, другой остался инвалидом, его самого ссылают заниматься нераскрытыми делами. Первое расследование на новом месте тут же втягивает Карла в опасные заговоры. Сериал «Отдел Q» на платформе Netflix с 29 мая.

Полюбившиеся герои из первого сезона «Фишера» возвращаются, чтобы вновь расследовать преступления серийного убийцы. Второй сезон сериала на платформе Wink с 29 мая.