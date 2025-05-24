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Общество

За ночь и утро над регионами России сбили 94 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь и утро 24 мая перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

64 дрона сбили над Белгородской областью, 24 – над Брянской областью, по два – над Липецкой и Курской областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Тульской и Воронежской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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