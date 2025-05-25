Псковские специалисты делятся с врачами из Скадовска опытом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

10:42, 25 мая 2025, ПАИ

Псковские специалисты делятся с врачами из Скадовска опытом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет Telegram-канал «Таврия».

Для Скадовской ЦРБ по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» было закуплено современное оборудование. Для обучения местных врачей и работы в медучреждение прибыли специалисты медицинского центра имени Алмазова и Псковской областной клинической больницы.

«Сегодня нам удалось поработать совместно с основными идеологами-организаторами данного первичного сосудистого отделения. Это НМИЦ имени Алмазова. Это коллеги, которые являются нашими руководителями-наставниками в рамках реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Ранее псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области.