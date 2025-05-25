Вылет самолёта из Москвы в Псков задерживается на 15 минут

19:10, 25 мая 2025, ПАИ

Вылет самолёта из Москвы в Псков задерживается на 15 минут. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта Внуково в Москве. Самолёт должен был вылететь в 19:00 и приземлиться в 20:25. Однако, судя по последним данным, лайнер вылетит лишь в 19:15 и сядет в Пскове в 20:40.

Ранее сообщалось, что в регионе ведётся работа над запуском авиарейса Псков – Мурманск.

Кроме того, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сообщала, что строительство терминала прилёта в международном аэропорту Пскова имени княгини Ольги начнётся и завершится в этом году. Подробнее об этом читайте здесь.