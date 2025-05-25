Вандалы снова разгромили пляж у Фотьевского озера в Великолукском районе

19:30, 25 мая 2025, ПАИ

Вандалы снова разгромили пляж у Фотьевского озера в Великолукском районе, сообщила на своей странице «ВКонтакте» председатель молодёжного ТОС «Фотьевский край» Ольга Федосеенко.



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко



Фото: Ольга Федосеенко

















Ольга Федосеенко уточнила, что преступники орудовали на пляже с вечера 24 мая до утра 25 мая. «Были совершены немыслимые вандальные действия в отношении общественной территории у берега Фотьевского озера, – отметила руководитель ТОС. – Многое, что мы создавали несколько лет, было сломано группой неопознанных лиц. Скамейки, беседки, ограждение, элементы игрового оборудования – всё это подверглось разрушению. Поломаны растения, высаженные с любовью нашими руками. Это не просто ущерб имуществу, это плевок в душу каждого, кто вкладывал и вкладывает свои силы и время в создание уютного и красивого места для отдыха всех жителей деревни и гостей».

Руководитель ТОС сообщила, что заявление в полицию уже написано. «Это наш общий дом, и мы должны защищать его от разрушения. Поэтому обращаемся к вам, дорогие земляки, с просьбой о помощи. Если вы стали свидетелем каких-либо подозрительных действий, видели незнакомых людей, находившихся на территории у озера, или обладаете любой другой информацией, которая может помочь в установлении личностей вандалов, пожалуйста, сообщите нам. Любая, даже самая незначительная, деталь может оказаться важной. Информацию можно сообщать по телефону 8-911-382-68-52. Анонимность гарантируется», – заверила Ольга Федосеенко, призвав земляков не оставаться в стороне.

Отметим, что многострадальный пляж в Фотьево неоднократно подвергался нашествию вандалов. В предыдущий раз злоумышленники прошлись по пляжу в марте 2024 года.