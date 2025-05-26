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Общество

Территорию около гдовской больницы благоустроят до конца лета

Территорию около гдовской больницы должны благоустроить до конца лета, следует из данных портала госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен обустроить проезды на территорию с асфальтовым покрытием, а также новые дорожки и тротуары.

Кроме того, на территории больницы установят новое освещение.

Всего на благоустройство выделили более 14 миллионов рублей.

Завершить все работы подрядчик должен до 31 августа.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что ремонт гдовской больницы планируют завершить летом.

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