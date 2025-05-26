Псковские ветераны боевых действий приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

11:04, 26 мая 2025, ПАИ

Ветераны СВО и других локальных конфликтов из Псковской области приняли участие в IX Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

10-километровую дистанцию преодолели Дмитрий Ющенко, Камиль Ижболдин, Владимир Моисеев и Андрей Петров, а на дистанцию пять километров вышли Андрей Сарычев и Михаил Каратыш.

Большинство спортсменов являются членами региональной Ассоциации ветеранов СВО, возглавляемой социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Дмитрием Ющенко.

«Только личным примером можно доказать исключительную важность спорта в восстановлении и реабилитации и привлечь ребят к систематическим занятиям. Мы делаем это постепенно, но результативно, и это только начало», – отметил Ющенко. Спортсмен пробежал дистанцию на высокотехнологичном спортивном протезе, который получил благодаря фонду «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что почти год бегает на нём, добавив, что протез показывает себя превосходно.

Участник забега Михаил Каратыш получил серьёзное ранение в зоне проведения СВО. После лечения и реабилитации обратился в филиал фонда «Защитники Отечества», где ему предложили пройти санаторно-курортное лечение, а позднее организовали участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Спорт, по его мнению, это лучшая адаптация, особенно для людей, которые ограничены в возможностях. «Мы показали, что мы такими себя не считаем. Мы наравне со всеми. Мы стремимся, мы можем. Мы все преодолеваем так же, как и все остальные люди. И адаптация проходит лучше, когда ты не один. Если рядом с тобой твои боевые друзья», – объяснил Каратыш.