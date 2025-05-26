Псковский проект «Серебряный дракон» участвует в оценке конкурса Фонда президентских грантов

11:32, 26 мая 2025, ПАИ

Проект Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» «Серебряный дракон» участвует в оценке конкурса Фонда президентских грантов, реализация которого завершилась в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

В рамках оценки все желающие могут высказать своё мнение о ходе его реализации и полученных результатах.

Напомним, что в рамках проекта в Пскове появилась 20-местная лодка «Дракон», а все желающие могли принять участие в регулярных прогулках по Великой. Всего за прошлый сезон в этих прогулках ещё на 10-местной лодке поучаствовали более 750 псковичей.