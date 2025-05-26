Более семи тысяч человек посетили фестиваль «Моя еда» в Пскове

11:19, 26 мая 2025, ПАИ

Более семи тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Моя еда», который прошёл в парке Строителей в Пскове 25 мая в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Благодарим всех, кто был с нами в этот день», – отметили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что на фестивале работала большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд, где мастера учили всех желающих готовить омлет, шакшуку, судака. Также работала кухня с шеф-поварами, состоялись модный показ этнической моды и выступления артистов. Посмотреть фоторепортаж ПАИ с фестиваля можно здесь.