Ольга Потапова: Заботящиеся о своём посёлке жители должны принимать участие в голосовании за благоустройство

13:02, 26 мая 2025, ПАИ

О необходимости участия в голосовании за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» заявила глава Палкинского района Ольга Потапова.

«Благодаря программе мы можем преобразить общественные пространства, которыми пользуемся каждый день», – подчеркнула она.

Всего в этом году на голосование вынесены три объекта в Палкино: общественная территория между домом № 3 на улице Изборской и домом № 25 на улице Островской, сквер на улице Юбилейной напротив Палкинской школы и сквер на перекрёстке улиц Заречной и Набережной.

«Каждый из этих объектов – это возможность создать уютные места для отдыха, прогулок и общения. Но решать, какие территории будут благоустроены в первую очередь, предстоит жителям, которые искренне заботятся о своём посёлке и хотят видеть его процветающим. Голосуют те, кто ответственно относится к своей малой родине, кто хочет видеть Палкино современным, благоустроенным и комфортным для жизни», – сказала Ольга Потапова.

Сейчас в голосовании приняли участие уже более тысячи жителей муниципалитета.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.