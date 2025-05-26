Дмитрий Петров назвал главный плюс программы «Формирование комфортной городской среды»

13:57, 26 мая 2025, ПАИ

Главный плюс программы «Формирование комфортной городской среды» назвал глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров.

«Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» – это прекрасная возможность сделать место, где мы живём, уютнее и комфортнее. Главный плюс этого проекта – что жители сами путём рейтингового голосования определяют места, которые, по их мнению, требуют первоочередного благоустройства», – подчеркнул он.

Сейчас идёт голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году, и усвятичи активно в нём участвуют, добавил глава округа. На данный момент лидирует территория в центре посёлка за Домом культуры, которую планируется сделать более привлекательной для отдыха местных жителей.

Всего в голосовании приняли участие уже более 1,1 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.