Зачем псковичи изучают китайский язык, объяснил специалист

10:11, 27 мая 2025, ПАИ

С какой целью псковичи начинают изучать китайский язык, рассказал старший преподаватель кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Григорий Галковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Этот язык довольно сильно отличается от всех языков, которые мы обычно учим в школе. Люди приходят его изучать, потому что им интересны китайские культура и язык. На курсы, которые я веду, люди довольно редко приходят из-за того, что им нужен китайский язык для работы», – объяснил он.

В изучении китайского языка, по словам преподавателя, очень сложно проводить аналогии с русским. «Иероглиф – это образ какой-то ситуации, в которой рождается то или иное понятие. Например, в русском языке слово состоит из букв, есть какие-то ассоциации, знакомые культурные коды, но в китайском языке именно нужно образное восприятие, которое довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли. И поэтому поначалу сложно, но когда люди узнают, как устроен иероглиф, это во многом ещё сильнее подстёгивает их интерес к изучению этого языка. Увидеть мир через призму иероглифа – это очень интересно для большинства людей», – подчеркнул Григорий Галковский.

Ранее сообщалось, что последние годы выпускники выбирают в качестве предмета для сдачи экзамена китайский язык.