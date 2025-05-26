Великолукский студент выступит на Кубке Японии по велоспорту

17:43, 26 мая 2025, ПАИ

Студент Великолукской академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев выступит на Кубке Японии по велоспорту в Идзу 29 и 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Кирильцев станет участником заездов в индивидуальных спринтерских видах.

«Мы уверены, что его упорство и мастерство помогут показать отличные результаты на этом престижном соревновании. Желаем Никите удачи и успешных выступлений», – отметили в пресс-службе вуза.

Напомним, недавно Никита Кирильцев одержал победу в мужском индивидуальном спринте и кейрине в Гран-при Тулы.

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