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Общество

Интерес псковичей к китайскому языку растёт с каждым годом – эксперт

Уровень заинтересованности псковичей в изучении китайского языка оценил старший преподаватель кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Григорий Галковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«В прошлом году была группа из 12 человек, на данный момент в группе 15 человек. Опять же, люди отсеиваются, потому что бывают разные обстоятельства, но чаще всего это трудности в изучении», – объяснил он.

По словам преподавателя, интерес псковичей к изучению китайского языка постепенно растёт. «Но, опять же, возникает вопрос: в чём заключается эта заинтересованность? Например, в этом году действительно вся группа пришла из интереса к китайскому языку и к культуре. В том году люди ещё были чуть-чуть заинтересованы в каких-то профессиональных историях», – рассказал преподаватель.

Он также поддержал решение выпускников сдавать ЕГЭ по китайскому языку. «Это хорошо. Я очень рад этому, потому что язык действительно хороший, красивый, интересный. Но суть в том, что, когда мы говорим о преподавании английского, немецкого, французского, здесь уже определённая школа сложилась. Это много десятков лет формировалось. А с китайским у нас, к сожалению, такой традиции пока нет. И вот как она будет зарождаться, на это интересно посмотреть. Когда мы вообще заинтересованы в какой-то культуре кроме своей собственной, когда мы начинаем смотреть на мир с точки зрения других языков, культур, это сильно обогащает. Это очень важно», – подчеркнул Григорий Галковский.

Ранее сообщалось, что последние годы выпускники выбирают в качестве предмета для сдачи экзамена китайский язык.

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