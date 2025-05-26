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Общество

Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

В ночь с 24 на 25 мая неизвестные разгромили зону отдыха у Фотьевского озера в Великолукском районе. Глава муниципалитета Алексей Кузьмин прокомментировал случившееся.

«Заявление в полицию написано. В настоящий момент личности вандалов устанавливаются. Больно и обидно видеть, как результаты кропотливой работы, в которую вложено столько сил и души, уничтожаются в одночасье. Уверен, что нарушители будут найдены и понесут заслуженное наказание», – сказал глава района.

Напомним, с 2020 года общественная территория благоустраивается силами молодёжного ТОС «Фотьевский край». Что-то удаётся создать своими силами, а крупные проекты реализуются благодаря участию в региональных грантовых конкурсах, добавил Алексей Кузьмин.

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Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

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