Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

21:49, 26 мая 2025, ПАИ

В ночь с 24 на 25 мая неизвестные разгромили зону отдыха у Фотьевского озера в Великолукском районе. Глава муниципалитета Алексей Кузьмин прокомментировал случившееся.

«Заявление в полицию написано. В настоящий момент личности вандалов устанавливаются. Больно и обидно видеть, как результаты кропотливой работы, в которую вложено столько сил и души, уничтожаются в одночасье. Уверен, что нарушители будут найдены и понесут заслуженное наказание», – сказал глава района.

Напомним, с 2020 года общественная территория благоустраивается силами молодёжного ТОС «Фотьевский край». Что-то удаётся создать своими силами, а крупные проекты реализуются благодаря участию в региональных грантовых конкурсах, добавил Алексей Кузьмин.