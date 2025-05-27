Госдума рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дроперов

08:48, 27 мая 2025, ПАИ

27 мая Госдума рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дроперов, пишет «Прайм».

«Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения».



Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленных на противодействие мошенничеству.

Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон «О банках и банковской деятельности».

По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.

Как случайно не стать дропером, можно прочесть здесь.